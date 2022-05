Met een transfersom van 4 miljoen is Cyriel Dessers een regelrecht koopje voor Feyenoord

Door Sjoerd Mossou



Hij speelde niet eens zo’n geweldige wedstrijd, maar onophoudelijk klonk opnieuw zijn naam vanuit het zingende uitvak, zondagavond in Sittard. In een vertraagde variant op het nummer Rotterdam (or anywhere) van The Beautiful South werd keer op keer hetzelfde liedje ingezet voor spits Cyriel Dessers, de grote held van Feyenoords tournee door Europa.