Met play-offs tegen Brann Bergen voor de deur kan Vangelis Pavlidis niet beloven of hij bij AZ blijft

Het is voor AZ en trainer Pascal Jansen te hopen dat spits Vangelis Pavlidis wél blijft. Maar ook voor Griek is er sluimerende belangstelling. De spits kon enige onzekerheid bij de fans van AZ woensdagmiddag in elk geval niet helemaal wegnemen. ,,Of ik wegga? Wiet weet. Ik ben nu hier en we zien wel wat er gaat gebeuren. Ik zal hier sowieso mijn best doen tot de laatste dag. Of ik een stap maak, ligt niet alleen in mijn handen.”