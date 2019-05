Met rechts door de benen van de Kameroen-keeper

De Kameroenese doelman Souleymanou Hamidou maakt zich zo breed mogelijk, maar is kansloos als Robin van Persie de bal precies tussen zijn benen schiet. Met rechts nog wel. Boem. Hangen. Er zijn Kaapstad 35 minuten gespeeld als de spits van Oranje in de laatste groepswedstrijd van het WK van 2010 eindelijk zijn goal te pakken heeft. Hij zet het Nederlands elftal op een 1-0 voorsprong in een duel dat uiteindelijk met 2-1 wordt gewonnen.

Van Persie vormt samen met Wesley Sneijder, Arjen Robben en Rafael van der Vaart de Grote Vier in Zuid-Afrika. De Rotterdammer is de onbetwiste nummer negen in het Nederlands elftal dat onder bondscoach Bert van Marwijk net geen wereldkampioen wordt. Maar de dan 26-jarige Arsenal-aanvaller heeft het als vaak geïsoleerde spits moeilijk op het WK. Dat hij scoort na een eentweetje met Van der Vaart is geen toeval. De twee voelen elkaar uitstekend aan. Van Persie is al vertrokken als hij in de zestien wordt aangespeeld en eerst Benoit Assou-Ekotto en daarna Hamidou te slim af is.