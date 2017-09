Metgod gaat Sparta technisch ondersteunen

Frank de Boer naar AZ of FC Twente: dat zou helemaal niet zo gek zijn

15 september Het was een rampzalige Nederlandse voetbalweek, misschien wel de ergste ooit. Maar na de verliezen van Vitesse en Feyenoord in Europa is het ook weer tijd om vooruit te kijken. Sportjournalist Sjoerd Mossou blikt vooruit op speelronde 5.