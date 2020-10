Mexico bezorgt De Boer debuut zonder glans bij vertimmerd Oranje

Door Sjoerd Mossou

Nederland-Mexico was zo’n interland waarvan niemand over twee maanden de uitslag nog weet, maar toch: een lekker begin voor bondscoach Frank de Boer kon je het ook niet noemen. Een vertimmerd Nederlands elftal verloor volkomen verdiend in Amsterdam: 0-1.

Dat het debuut van De Boer niet al te glansrijk zou worden, was op voorhand op zich al wel helder. Een overbodig oefenduel in een lege Johan Cruijff Arena; qua context en decor was Nederland-Mexico vermoedelijk de meest desolate interland uit de moderne geschiedenis van Oranje. De pret zat hem woensdag hooguit in de kleine dingen. In het debuut van de AZ-spelers Teun Koopmeiners en Owen Wijndal bijvoorbeeld, of in de aanwezigheid van de nieuwe coach zelf, niet te beroerd om na vier minuten – staand aan de zijlijn - vloeiend een balletje achter zijn standbeen langs te halen.

Toch drukte De Boer ook als bondscoach zijn stempel. Niet zozeer op de ronduit matige wedstrijd zelf, wel door bij zijn debuut een elftal te kiezen dat nadrukkelijk afweek van de ‘vaste’ ploeg die zijn voorganger Ronald Koeman doorgaans opstelde.

Dat had bovenal een fysiologische reden: Oranje speelt drie wedstrijden in tien dagen, de Nations League-duels met Bosnië-Herzegovina en Italië zijn domweg belangrijker. Spelers zoals Frenkie de Jong, Daley Blind en Virgil van Dijk (halverwege gewisseld) kregen rust in een drukke openingsfase van het seizoen.

Logisch misschien, maar De Boer liet daarmee óók zien niet bevreesd te zijn voor een teleurstellend resultaat in zijn eerste interland. Ook zijn spelsysteem week af: waar Koeman vrijwel altijd koos voor de ‘punt vooruit’ op het middenveld, was Koopmeiners nu de enige controleur op het middenveld, met Donny van de Beek (links) en Georginio Wijnaldum (rechts) schuin voor zich.

Dat dit Nederlands elftal dientengevolge automatismen ontbeerde, werd snel duidelijk. Oranje begon hondsberoerd aan de wedstrijd, stroef spelend en grossierend in fouten. De eerste kans was niet toevallig voor Mexico, toen rechtsback Hans Hateboer zich verslikte en Raúl Jimenez van dichtbij naast schoot.

Langzaam worstelde het Nederlands elftal zich wat in de wedstrijd, maar goed voetbal was 90 minuten lang zeldzaam. Steven Berghuis en Ryan Babel kregen voor rust allebei kansen, maar aan de overkant was Mexico zeker zo dreigend.

In de tweede helft veranderde het spelbeeld nauwelijks. De Mexicaanse rechtsbuiten Jesús Corona mocht eerst volledig vrij op keeper Tim Krul af, een paar minuten later was daar alsnog de openingsgoal. Invaller Nathan Aké trok Jiménez naar de grond, de spits benutte zelf de strafschop na precies een uur spelen: 0-1.

De achterstand bracht enig leven in de wedstrijd. Invaller Luuk de Jong, zondag tegen Bosnië-Herzegovina normaal gesproken basisspeler door de schorsing van Memphis Depay, zorgde voor wat opportunisme en power in de aanval van Oranje, maar de onderlinge afstemming ontbrak om tot kansen te komen.

Pas in de 88ste minuut was Nederland voor het eerst dicht bij een goal. De Jong kopte vanaf vijf meter op keeper Alfredo Talavera, waarna Memphis de bal in de rebound op de lat schoot. De late gelijkmaker was prettig geweest voor De Boer, maar aanspraak op een resultaat mocht Oranje nauwelijks maken.

Zondag in Zenica begint de nieuwe bondscoach écht aan zijn klus tegen het stugge Bosnië-Herzegovina. Dat elftal zal meer lijken op het team waarmee Koeman in de laatste twee jaar succes had, maar onherroepelijk ligt er meteen druk op De Boer. Één troost: veel moeizamer dan tegen Mexico kan het haast niet.

