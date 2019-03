Michels, wereldtrainer en oer-Nederlands icoon

Memphis Depay bij Oranje wel onomstre­den

19 maart Vaker dan hem lief is, zit Memphis Depay na de winterstop op de bank bij Olympique Lyon. ,,Ik weet niet wat het is”, zegt hij. ,,Statistisch gezien ben ik bij de meeste kansen betrokken. Dus ik erger me ook wel een beetje aan deze situatie. Maar goed, ik ben hier bij Oranje. Laten we het daar maar over hebben.”