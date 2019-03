Michels, wereldtrainer en oer-Nederlandse icoon

'EK halen is een must' Oran­je-aanvoerder Van Dijk in vijf karakter­trek­ken

9:15 Virgil van Dijk (27) is hét boegbeeld van Oranje. De verdediger maakt bij zijn club en bij de nationale ploeg telkens weer grote indruk. ,,Een liedje over mij, dat is al prachtig. En het is ook nog een goed nummer.’’