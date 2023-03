Michiel Kramer over verbolgen Jasper Cillessen: ‘Als hij over me wil praten, moet hij dat lekker doen’

Na een spectaculair duel in Waalwijk heeft NEC de achtste plek in de eredivisie veroverd. Op bezoek bij RKC won de ploeg van Rogier Meijer met 1-3, mede dankzij twee doelpunten van uitblinker Oussama Tannane. Jasper Cillessen en Michiel Kramer kregen het nog met elkaar aan de stok, al had dat niets met het resultaat te maken.

Cillessen hield in de eerste helft een sneetje in zijn neus over na een tik tegen het hoofd van Kramer, die probeerde te profiteren van het feit dat Cillessen de bal even los moest laten. Vervolgens zochten beide spelers elkaar op en was er een flinke woordenwisseling. ,,Het is niet de eerste keer dat hij dit doet”, zei een gepikeerde Cillessen na afloop bij ESPN. ,,Het is volgens mij de derde of vierde keer in mijn carrière dat hij op me doorloopt. Waarom weet ik niet. Dat moet je aan hem vragen.”

Kramer wilde er voor de camera niet echt op ingaan. ,,Ik zei niet zo heel veel", zei hij met een cynisch lachje over het onderonsje met de NEC-doelman. ,,Als hij over mij wil praten, dan moet hij dat lekker doen. Ik ga niemand bewust op z’n hoofd schoppen of slaan. Volgens mij loop ik gewoon en gebeurt er helemaal niets. Maar volgens mij hebben we een wedstrijd gespeeld, het gaat hier toch niet over mij of Jasper Cillessen? Volgens mij hebben we een wedstrijd verloren en daar balen we van.”

Die verloren wedstrijd van RKC tegen NEC stond wel bol van het spektakel. De grote lading vuurwerk die voorafgaand aan het duel werd afgestoken op het Waalwijkse gras was slechts een voorbode. Beide ploegen schoten uit de startblokken en stapelden als snel kansen op elkaar. In de openingsfase was het Cillessen die als eerste uitblonk aan Nijmeegse kant met twee indrukwekkende reddingen. Dat werd niet veel later beloond door Oussama Tannane, die op aangeven van Landry Dimata snel op doel schoot: 0-1 na 20 minuten spelen.

Een paar minuten later besloot Elayis Tavsan te bewijzen waarom hij weer bij de selectie van Jong Oranje zit. De aanvaller verraste vanaf de achterlijn met een kap naar binnen en haalde vervolgens vernietigend hard uit. Het drama voor de thuisploeg was compleet toen Tannane in de 31ste minuut een vrije trap recht door de matige Brabantse muur schoot, waardoor doelman Vaessen kansloos was: 0-3.

Toch leek RKC, hoewel gefrustreerd, niet van plan om te geven. In de openingsfase deed de ploeg prima mee en ook in het begin van de tweede helft begonnen sprankeltjes hoop te ontstaan in het Mandemakers Stadion. De positieve instelling werd na een uur voetballen beloond met de 1-3 van Vurnon Anita, na knap voorbereidend werk van Mats Seuntjens. Even later had invaller Julen Lobete vogelvrij in het strafschopgebied de aansluitingstreffer op zijn schoen, maar mikte recht in de handen van Cillessen.

De emotionele achtbaan voor de aanwezige fans was daarmee nog niet afgelopen. Slechts enkele minuten later lag de bal alweer op de stip aan de andere kant, omdat Souffian El Karouani een tik op zijn voeten kreeg van Shawn Adewoye. Tannane kreeg de kans om zijn hattrick te maken en de genadeklap uit te delen, maar zag zijn schot laag in de hoek gepakt worden door Vaessen.

De hectische en energieke wedstrijd bleef vervolgens op en neer golven, met grote kansen aan beide kanten. Zo miste Lobete nog een flinke kans en raakten Anthony Musaba en Tavsan allebei nog een keer de paal. Écht spannend kon RKC het niet meer maken, waardoor het de achtste plek in de competitie aan NEC moet laten. De Nijmegenaren komen door de zege op vier punten van een plekje voor de play-offs voor Europees voetbal.

