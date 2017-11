Miedema pleit voor gelijke vergoedingen Oranje-vrouwen en -mannen

,,Wij verzetten net zoveel werk als de mannen. Ik denk dat we hetzelfde verdienen", legt Miedema uit. ,,Als je dan kijkt naar de mannen. Zij hebben zich niet eens geplaatst voor het WK en eerder ook niet voor het EK, terwijl wij Europees kampioen zijn. Met alle respect, maar onze mannen verdienen miljoenen per jaar. Het is daarom niet meer dan eerlijk dat wij hetzelfde krijgen als de mannen."



De compensatie voor interlandverplichtingen is recentelijk wel verhoogd en gelijkgesteld aan die van de mannen. ,,Onze bond is heel rijk, hopelijk komt er voor ons een nog betere overeenkomst."