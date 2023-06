Milan van Ewijk met mental coach bij EK: ‘Zij weet hoe hoe ik me ready kan maken als ik moet invallen’

Voetbalpod­cast | ‘Oranje is twee stappen achteruit gegaan in plaats van vooruit’

De vierde wedstrijd onder leiding van Ronald Koeman II zorgde voor de nodige vraagtekens over Oranje. Italië was te sterk in de troostfinale van Nations League. Wat vooral blijft hangen zijn vragen over het spel, de vele tegengoals en het uitblijven van zeges. Etienne Verhoeff bespreekt deze onderwerpen met Maarten Wijffels in een nieuwe AD Voetbalpodcast.