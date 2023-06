Milan van Ewijk, van amateurs naar basiskracht bij Heerenveen op EK in Georgië: ‘Heb ambitie om mooie transfer te maken’

Bart Verbruggen verdringt Kjell Scherpen onder de lat bij Jong Oranje

Bart Verbruggen (20) verdedigt het doel van Jong Oranje in de mini-Derby der Lage Landen tegen Jong België, woensdagavond op het EK in Georgië. Het talent van Anderlecht verdringt daarmee Kjell Scherpen onder de lat, die de beloften in de kwalificatiecyclus nog meermaals van schade behoedde.