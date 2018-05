Minder clubs, meer play-offs?

FC Emmen naar de Eredivisie: 'Heracles is voor ons hét voor­beeld'

22 mei Bij FC Emmen, komend seizoen voor het eerst in de eredivisie, was het gisteren vooral nagenieten. De blik gaat vanaf vandaag vooruit, want de club uit Drenthe wacht een flinke metamorfose. ,,Heracles is voor ons hét voorbeeld.''