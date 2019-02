Minuut applaus voor Koolhof bij FC Groningen - Vitesse

Bergwijn en Lozano keren terug op het trainings­veld bij PSV

14:38 Steven Bergwijn en Hirving Lozano hebben vandaag een deel van de training met PSV meegedaan. Of de twee aanvallers zondag kunnen meespelen in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht, is nog niet duidelijk. ,,We bekijken de situatie van dag tot dag'', zei trainer Mark van Bommel.