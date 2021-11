Moeizaam spelend AZ doet in Tsjechische vrieskou precies wat nodig is voor groepswinst

AZ was mede door de matige resultaten van de laatste weken in een andere opstelling begonnen. Achterin werd Yukinari Sugawara na een matige beurt tegen NEC vervangen door de Noor Aslak Witry. Diens landgenoot Hakon Evjen verving voorin de constant kwakkelende Albert Gudmundsson. Bij AZ zijn ze al bijna twee jaar aan het wachten op de doorbraak van het talent die nog werd uitgeroepen tot de beste speler van de Noorse competitie. Het kwam er nog niet van, al maakte hij vanavond net voor rust de welkome gelijkmaker bij het moeizaam spelende AZ dat het de nummer dertien van de Tsjechische competitie aanvankelijk nooit echt lastig kon maken. Evjen moest in de tweede helft een slechts met geel bestrafte aanslag op zijn enkel verwerken, waarna hij zich moest laten vervangen.



Het moeizame spel van AZ lag buiten de matige vorm van de Alkmaarders wellicht ook aan het gebrek aan spanning rond het duel. De ploeg van trainer Pascal Jansen wist vooraf al dat een gelijkspel genoeg was voor een de eerste plaats in de kwalitatief armzalige poule in de Conference League met ook het Roemeense Cluj Randers uit Denemarken. Ook het decor in Jablonec, op ongeveer anderhalf uur van de hoofdstad Praag, was weinig inspirerend. AZ waande zich er op een veredeld amateurterrein. Daar wist het uiteindelijk nog wel het felbegeerde ticket binnen te halen.