Moet PSV er net als Feyenoord en Ajax aan geloven tegen reuzendoder FC Utrecht?

Door Tim Reedijk



Zo vaak gebeurt het niet dat alle ploegen uit de traditionele top-drie binnen één seizoen worden verslagen door één specifieke tegenstander. Het lukte Utrecht nog nooit. In de afgelopen tien seizoenen waren het er maar drie: Groningen (2011-2012), Vitesse (2012-2013) en AZ (2019-2020). Daarbij kan Utrecht, net als AZ destijds, alle topploegen al binnen de eerste seizoenshelft over de knie leggen. In Stadion Galgenwaard werd Feyenoord met 3-1 verslagen en in de Johan Cruijff Arena was Utrecht met 0-1 te sterk.