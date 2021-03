Moet puntenpakker Jansen ook volgend seizoen de scepter zwaaien bij AZ?

Door Nik Kok



Hoe snel kan het gaan in de voetbalwereld? Een kleine maand geleden nog maar werd er nipt gewonnen van FC Emmen, in een matige wedstrijd waarbij diverse AZ-spelers mokkend en geïrriteerd de kleedkamers opzochten. Direct zoemden er namen van een nieuwe hoofdtrainer voor volgend seizoen in het rond. Maar inmiddels is het sentiment in Alkmaar weer gekeerd. Zondag werd Feyenoord verslagen (4-2) en wint AZ zondag van Vitesse, dan schudden ze die club voorlopig van zich af in de strijd om de belangrijke tweede plek. De inhaalrace na een beroerde seizoensstart is dan bijna voltooid.