Mohamed Ihattaren op weg naar PSV-uitgang: Juventus biedt oplossing voor uitzichtloze situatie

De verwachting is dat de 19-jarige middenvelder vandaag of morgen zijn nieuwe club in Zuid-Europa vindt, enigszins in de buurt van de woonplaats van zijn zaakwaarnemer. Juventus is de koper, die dan wil doorverhuren aan Sampdoria.



Ihattaren is na een roerige periode uit de A-selectie van PSV gezet en had geen enkel perspectief. Agent Mino Raiola is volop bezig om een nieuwe club voor hem te vinden en hoopt de komende 36 uur met een oplossing te komen.



Verwacht wordt dat de transfer geen hoog bedrag meer oplevert, gezien de situatie van Ihattaren.