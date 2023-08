Mohammed Kudus stuurt Ajax met afscheidscadeau richting incheckbalie voor groepsfase Europa League

Uitgerekend de speler om wie het de hele dag spande of hij überhaupt mee zou doen, duwde Ajax in Bulgarije alvast de groepsfase van de Europa League in. Tot een paar uur voor de aftrap sloot de clubleiding het immers niet helemaal uit dat Kudus alsnog buiten het elftal werd gehouden. West Ham United was in de 24 uur daarvoor immers de vraagprijs voor de Ghanese smaakmaker genaderd. En als de Conference League-winnaar op de dag van de aftrap van Ajax’ Europese campagne het laatste water bij de wijn had gedaan, was sprake van een volledige deal en hadden de Amsterdammers geen risico’s genomen om een bedrag van zo’n 45 miljoen euro mis te lopen.



De Premier League-club kwam donderdag echter niet verder dan een paar druppels en dus hoefde trainer Maurice Steijn niet aan zijn opstelling te tornen. Maar goed ook, want in Bulgarije had het optreden van Kudus alles weg van een afscheidscadeau aan de club die hem drie jaar geleden uit Denemarken haalde. In de eerste tien minuten, toen hij vanaf zijn vertrouwde rechter zijlijn vooral balletje teruglegde nog niet, maar wel vanaf het moment dat hij na een kwartier de ban brak. Loedogorets-keeper Sergio Padt, die vanaf zijn zeventiende vier jaar voor Ajax actief was, rekende op de krul naar de verre hoek. Kudus was daar weer op berekend, door de bal strak in de korte hoek te mikken: 0-1.

Volledig scherm Ajax viert de 0-3. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Afscheidscadeau van Kudus

Zo’n honderd tellen later stuurde hij Ajax verder richting de incheckbalie voor de groepsfase van de Europa League. Het subtiele wippertje waarmee Kudus de bal tergend langzaam de andere hoek in liet rollen was mooi, maar de manier waarop Brian Brobbey en Kenneth Taylor door de as sneden en hem alleen voor Padt zetten, nog veel fraaier. Kudus was met twee goals nog niet klaar. Het was alsof de onverstoorbare Ghanees zich ervan bewust was dat dit heel goed zijn laatste wedstrijd voor Ajax ging worden. Zo trok hij zijn trucendoos ook nog even open en voerde hij een kleine show op.



Daarin mocht zijn handelsmerk, het jongleren, natuurlijk niet ontbreken. Dat deed Kudus twee keer, eerst met het hoofd, en daarna nog een keer met de voeten. Ook stond hij een keer met de ene voet op de bal, om ‘m na een sprongetje met de andere voet terug te schuiven. In de tweede helft, nadat Brian Brobbey op aangeven van de aardig spelende Owen Wijndal eerst nog toonde best een beetje te kunnen koppen (0-3), ging Kudus verder waar hij gebleven was. Ajax counterde een minuut na de eerste van twee wereldreddingen van Jay Gorter vlijmscherp naar de overkant. Daarbij hielden Steven Berghuis, Steven Bergwijn en vooral Forbs knap het overzicht, waardoor Kudus de bal alleen nog langs wat Bulgaren hoefde te schuiven. Daarmee completeerde hij tijdens zijn afscheidstournee ook nog zijn eerste hattrick in de hoofdmacht van Ajax, waarmee hij zich ook nog in een rijtje met Ruud Geels, Jari Litmanen en Sébastien Haller schaarde.

Volledig scherm Mohammed Kudus en Brian Brobbey. © ANP / EPA

Loedogorets had een penalty nodig om Gorter te verschalken. Die werd verzilverd door Olivier Verdon. Hij werd even later nog een keer dolgedraaid door Kudus, die tussen drie man door glipte. Het was één van zijn laatste wapenfeiten in het rood-wit van Ajax. In de slotminuut kreeg Kudus nog een publiekswissel van trainer Steijn. Aan zijn kant stapte hij over de zijlijn, waarna de ijzersterke technicus tijdens zijn lange weg naar de kleedkamer door trosjes Bulgaren nog op een staande ovatie werd getrakteerd.



De kans dat Kudus er in de return volgende donderdag tegen Loedogorets nog bij is, is klein. De voorbije dagen tilde Ajax de transfer van de laatste steunpilaar met een vertrekwens het liefst over die return heen, maar dat dat moeilijk gaat met de deadline die kort daarop volgt, besefte de clubleiding al. En dat gaat nog lastiger nu West Ham United de afgelopen twee dagen de vraagprijs van Ajax echt is genaderd, dat een transfer naar Hammers echt aanstaande is. En de club die eerder Edson Alvarez voor veertig miljoen uit de Johan Cruijff Arena trok, wijzen op het belang van het thuisduel heeft met een 4-1 voorsprong op zak ook weinig zin meer.

