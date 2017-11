Monsterzege voor Jong Oranje

Babel: Ik zie veel potentie met deze voorste linie bij Oranje

13:14 Oranje miste tegen Schotland zijn eerste drie centrumpitsen. Daarom kreeg Ryan Babel (30) zijn kans in de punt van de aanval. Voor de aanvaller van Besiktas was het zijn derde interland in korte tijd, nadat hij eerder zeven jaar buiten beeld was geraakt voor de nationale ploeg. ,,Ik voel me nog geen volwaardige international, dat durf ik nog niet te zeggen. Maar ik zou graag zo doorgaan.’’