Montenegro biedt Oranje de helpende hand door diep in blessuretijd te scoren tegen Turkije

Mario Been keert terug bij Excelsior als opvolger van Robin van Galen

16:55 Mario Been (57) keert terug bij Excelsior, de club waar hij zijn spelersloopbaan afsloot en zijn trainerscarrière begon. Been gaat in Kralingen een functie als bestuurslid technische zaken vervullen. Hij is daarmee de opvolger van Robin van Galen, die zijn werkzaamheden wegens drukte neerlegt.