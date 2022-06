Morgen krijgt ‘Appie’ Nouri zijn eigen voetbalplein waar hij zelf nooit te zien zal zijn: ‘Heel jammer’

Zo’n 1,7 miljoen mensen zien Oranje winnen in Wales

Zo’n 1,7 miljoen mensen zagen gisteren hoe het Nederlands elftal van Wales won in de Nations League, meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO). Daarmee is de wedstrijd, uitgezonden op NPO 3, het op één na best bekeken programma van de avond.

9 juni