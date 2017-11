Mount solliciteert naar basisplek na sterk optreden in Rome

De huurling van Chelsea had soms kwikzilverachtige bewegingen. ,,Ik speelde voor rust naar behoren”, oordeelde Mount achteraf streng. ,,Ik kon steeds de vrije ruimte in. Dat is altijd mooi. Dat geeft vertrouwen. Ik scoorde ook bijna. Daar zat de keeper (Ivan Vargic, LL) goed bij.”



,,Ik was de aangever bij de vrije trap van Bryan. Het is een balletje breed. Maar het is officieel een assist. Ik tel hem in elk geval. Natuurlijk. Die bal moet wel goed breed.”



Mount bevestigde in Rome eens te meer een talent van de buitencategorie te zijn van Chelsea. ,,Ik ben hier blij mee”, zei hij. ,,Dit is een resultaat bij Lazio Roma, de ongeslagen leider in de poule. Dit is een grote wedstrijd. We mogen hier best trots op zijn.’’