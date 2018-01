Mount ziet wereldgoal bekroond, ook Alireza en Assaidi scoren hoog

Cijfers speelronde 20Elke speelronde in de eredivisie beoordelen de verslaggevers van AD Sportwereld alle spelers. In speelronde 20 scoorden David Jensen (FC Utrecht), Oussama Assaidi (FC Twente) en Mason Mount (Vitesse) en Alireza Jahanbakhsh (AZ) het hoogst. Zij kregen alle vier het cijfer 8 toebedeeld voor hun prestaties op het veld.

Op zoek naar de cijfers van uw favoriete club of spelers? Hieronder staan alle cijfers van de afgelopen speelronde in de eredivisie op een rijtje.

sc Heerenveen – Sparta Rotterdam 2-1

sc Heerenveen: Hansen 5,5; Dumfries 7, Høegh 6,5, Pierie 6,5, Bulthuis 6; Schaars 6,5, Kobayashi 6, Van Amersfoort 5 (63. Vlap -); Ødegaard 6,5, Ghoochannejhad 6, Zeneli 7.

Sparta Rotterdam: Nienhuis 6; Holst 6.5, Fischer 5, Chabot 7, Floranus 6; Dougall 5, Ahannach 6.5, Sanusi 5; Brogno 6 (79.Ache -), Friday 6, Goodwin 5 (64. Dos Santos -).

Arbiter: Gözübüyük 5.

Man of the Match: Was hij vorige week nog het slachtoffer van een elleboogstoot door Tim Matavz en een greep in zijn kruis door Matt Miazga, tegen Sparta Rotterdam liet Denzel Dumfries zien dat het hem niet klein gekregen heeft. Een mooie solo bekroonde hij met de winnende treffer.

Volledig scherm Denzel Dumfries viert zijn treffer tegen zijn oude club. © Pro shots

FC Groningen – Heracles Almelo 3-3

FC Groningen: Padt 5,5; Te Wierik 6, Memisevic 5,5, Van Nieff 5,5 (66. Larsen -), Warmerdam 6,5; Drost 7, Reis 7, Mahi 7,5 (61. Bacuna -), Van de Looi 6; Doan 6,5 (82. Veldwijk -), Van Weert 7.

Heracles Almelo: Castro 5,5; Breukers 6, Pröpper 7, Wuytens 6, Hardeveld 5,5; Monteiro 6 (46. Gladon 5,5), Jakubiak 6, Van Ooijen 6; Darri 5 (46. Kuwas 7), Vermeij 6, Peterson 5,5.

Arbiter: Higler 5.

Man of the Match: Een dag voor het treffen met Heracles Almelo kondigde Mimoun Mahi aan het seizoen definitief af te maken bij FC Groningen. Hij is in de zomer toe aan een stap omhoog en liet tegen Heracles zien waarom. Maakte vlak voor rust de 3-1 en of het nou toeval was of niet: nadat Mahi door klachten aan zijn kuit in de 61ste minuut gewisseld, gaf Groningen het duel uit handen.

Volledig scherm Mimoun Mahi viert de 3-1. © ANP Pro Shots

FC Twente – PSV 0-2

FC Twente: Drommel 5; Ter Avest 4 (86. Hooiveld -), Bijen 5, Lam 5, R. Jensen 4, Cuevas 5.5; (80. Tighadouini -), Maher 6 Vuckic 6, F. Jensen 6; Assaidi 8, Boere 5 (65. El Hamdaoui -).

PSV: Zoet 7,5; Arias 7,5, Schwaab 5,5, Isimat 5,5, Brenet 5,5; Van Ginkel 6,5, Hendrix 5, Ramselaar 5,5; Bergwijn 6, De Jong 5,5, Lozano 7,5.

Arbiter: Blom 7,5.

Man of the Match: Santiago Arias verkeert in topvorm bij PSV. De Colombiaanse rechtsback bijt zich ieder weekend vast in zijn buitenspeler en verscheen tegen Twente zelfs op het scorebord met een doelpunt. Goed voor een 7,5.

Volledig scherm Santiago Arias schiet de 0-2 binnen voor PSV. © ANP Pro Shots

PEC Zwolle – Vitesse 1-2

PEC Zwolle: Boer 5; Ehizibue 4,5, Marcellis 6,5, Sandler 7, Ligeon 5 (40. Freire 6,5); Dekker 6, Saymak 5 (83. Parzyszek -), Thomas 6; Namli 6, Ondaan 5 (63. Nijland -), Mokhtar 5.

Vitesse: Pasveer 4, Dabo 7, Kashia 6,5 (77. Van der Werff -), Miazga 6,5, Faye 6; Serero 6,5, Mount 8, Bruns 6,5; Rashica 6, Matavz 6 (69. Castaignos -), Linssen 7 (69. Oude Kotte -).

Arbiter: Mulder 6,5.

Man of the Match: Was het een bewust doelpunt of viel de bal wat gelukkig achter Diederik Boer? Volgens Mason Mount het laatste. De pas 18-jarige huurling van Chelsea maakte met een vrije trap het winnende doelpunt voor Vitesse.

Volledig scherm Mason Mount viert zijn winnende treffer. © ANP Pro Shots

NAC Breda – VVV-Venlo 0-1

NAC Breda: Birighitti 5; Verschueren 5,5, Meijers 6, Marí 6, Angeliño 6; García 6, Nijholt 6, Korte 5, Vloet 5; El Allouchi 5, Ambrose 5,5.

VVV-Venlo: Unnerstall 6,5; Dekker – (40. Post 6), Promes 6, Röseler 6, Janssen 6, Seuntjens 6,5, Van Bruggen 6, Leemans 6, Van Crooy 6, (89. Castelen -), Thy 6, Hunte 6 (46. Opoku 6).

Arbiter: Manschot 6.

Man of the Match: Dat VVV-Venlo met drie punten vertrok uit Breda was voor een groot deel te danken aan de doelman. Lars Unnerstall voorkwam met een aantal goede reddingen dat NAC tot scoren kwam.

Volledig scherm Lars Unnerstall (r) in actie tegen NAC Breda. © ANP Pro Shots

FC Utrecht – Ajax 0-0

FC Utrecht: Jensen 8; Troupée 6,5, Leeuwin 7, Janssen 7, Van der Maarel 7; Strieder 6,5, Klaiber 6,5, Ayoub 6,5, Labyad 6; Kerk 6 (83. Van de Streek -), Görtler 6 (58. Dessers -).

Ajax: Onana 6,5; Veltman 6, De Ligt 6, F. de Jong 6, Tagliafico 6; Ziyech 5, Schöne 5, Van de Beek 5,5; Neres 5, Huntelaar 6, Kluivert 5.

Arbiter: Makkelie 5,5.

Man of the Match: FC Utrecht-doelman David Jensen maakte een minuut voor tijd een slippertje na een vrije trap van Lasse Schöne, maar kon die net op tijd herstellen. Keepte verder een uitstekende wedstrijd. Met knappe reddingen, onder andere op een hard schot van Justin Kluivert, hield hij Ajax van scoren af in de Galgenwaard.

Volledig scherm David Jensen van FC Utrecht heeft de bal van de lijn geplukt in de slotfase van de wedstrijd. © ANP

Feyenoord – ADO Den Haag 3-1

Feyenoord: Jones 6 Nieuwkoop 6 (46. Diks 6), Van Beek 6, Tapia 6, Malacia 6; El Ahmadi 6, Toornstra 5, Vilhena 6; Berghuis 7, Jörgensen 5 (82. Van Persie -), Larsson 5.

ADO Den Haag: Zwinkels 6; Ebuehi 6,5, Beugelsdijk 6,5, Pinas 7, Meijers 6; Immers 6,5, El Khayati 5,5, Bakker 6; Becker 5 (86. Goppel -), Johnsen 5,5 (86. Ladan -), Falkenburg 5,5 (59. Hooi 5,5).

Arbiter: Nijhuis 7.

Man of the Match: Steven Berghuis was weer eens de beste man aan Feyenoord-zijde met een doelpunt en assist. Daarmee leidde hij zijn ploeg langs ADO Den Haag.

Volledig scherm Danny Bakker kegelt Steven Berghuis omver. © Pim Ras Fotografie

Roda JC – Excelsior 2-1

Roda JC: Jurjus 6,5; Dijkhuizen 5,5, Werker 6,5, Auassar 6, Vansteenkiste 6 (81. Van Peppen -); Rosheuvel 7,5, Gnjatic 6 Gustafson 7, Avdijaj 6,5, Vancamp 6,5 (69. Van Velzen -), Schahin 6,5 (84. Ngombo -).

Excelsior: Zwarthoed 6; Karami 6, Mattheij 6, De Wijs 6, Massop 6,5 (46. Burnet 5), Fortes 6 (66. Garcia -), Faik 6,5, Messaoud 5 (80. Hadouir -), Elbers 5, Van Duinen 6, Bruins 5.

Arbiter: Pérez 5,5.

Man of the Match: Net als vorige week tegen FC Twente was Mikhail Rosheuvel de beste speler bij Roda JC. De snelle buitenspeler was bij beide Roda JC-doelpunten betrokken met twee assists.

Volledig scherm Dani Schahin en Mikhail Rosheuvel bespelen het publiek in Kerkrade. © Pro shots

Willem II – AZ 0-2

Willem II: Branderhorst 6,5; Lewis – (40. Dankerlui 5,5), Lachman 4,5, Heerkens 6,5, Van der Linden 4, Tsimikas 6; Chirivella 5, Azzaoui 6, Rienstra 5; Ogbeche 5,5 (61. Haye -), Sol 5.

AZ: Bizot 6,5; Svensson 6, Hatzidiakos 7, S. Wuytens 7, Ouwejan 6,5; Midtsjö 6,5, Til 6,5, Koopmeiners 6,5 (64. Van Overeem -); Jahanbakhsh 8, Seuntjens 7 (81. Druijff -), Idrissi 7 (78. Mihálik -).

Arbiter: Wiedemeijer 6.

Man of the Match: Met de huidige vorm van Alireza Jahanbakhsh en het aankomende WK in het vooruitzicht, lijkt het aannemelijk dat de aanvaller aan zijn laatste maanden bij AZ bezig is. Tegen Willem II scoorde Jahanbakhsh het tweede doelpunt en was hij constant een bedreiging voor de achterhoede van de Tilburgers.