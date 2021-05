Mühren troeft Ronaldo, Messi én Haaland af: ongekende cijfers voor Cambuur-spits

Alleen Joop Schuman maakte in het seizoen 1961/1962 meer goals in de eerste divisie van Nederland dan Mühren dit seizoen. Schuman maakte destijds 44 goals voor Heracles Almelo. Mühren troefde met zijn 38 goals (waarmee hij dit seizoen eindigt op een gemiddelde van één goal per wedstrijd) wel Dick Tol, Jan Bouman en Ton Cornelissen af. Zij maakten namens respectievelijk FC Volendam, Fortuna Vlaardingen en NAC Breda 35 goals en hadden tót dit seizoen een gedeelde tweede plek in handen wat betreft meeste goals in één eerste divisieseizoen.