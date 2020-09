Mvogo bij Young Boys: ‘Uitstekende keeper, maar een foutje ligt altijd op de loer’

Voordat de in Kameroen geboren Mvogo in 2013 zijn debuut maakt in het eerste van Young Boys, staat hij al jaren bekend als hét talent uit de opleiding. ,,De verwachtingen waren altijd hoog gespannen voordat hij in het eerste team kwam. Toen hij vijftien was, ging het al de hele tijd over hem. Er was veel druk, maar toen hij de kans kreeg stond hij er”, vertelt Young Boys-volger Dominic Wuillemin.

De kans krijgt Mvogo als eerste doelman Marco Wölfli in 2013 uit bij FC Thun geblesseerd raakt. Vlak voor rust komt het talent er op negentienjarige leeftijd bij een 1-0 achterstand in het veld. De stand verandert niet meer en Mvogo verdwijnt niet meer uit de basis. ,,Wölfli is een clublegende die onderdeel is van het elftal dat na 32 jaar weer de titel greep. Geen eenvoudige taak om hem te vervangen. In het begin maakte hij een paar fouten, maar de resterende drie seizoenen deed hij het uitstekend. Qua atletisch vermogen en spectaculaire reddingen blonk hij uit. Al ligt er bij Mvogo altijd wel een foutje op de loer.”

Volledig scherm Yvon Mvogo. © BSR Agency

Geen fijne start

Mvogo verspeelde in de uitwedstrijd bij FC Groningen knullig een bal waar een goal uit kwam en zaterdag liet hij een pass van Philipp Max over zijn voet glippen. Geluk voor tweevoudig international van Zwitserland was dat PSV nog wel twee keer won, maar het is zeker geen fijne start voor Mvogo. Op de vraag of Mvogo heeft laten zien goed te kunnen meevoetballen heeft Wuillemin niet gelijk een antwoord. ,,Hij blonk er niet in uit, maar hij schoot er ook niet in tekort,” zegt hij uiteindelijk twijfelend. ,,In de Zwitserse competitie word je als keeper niet veel onder druk gezet. Hij zal het bij RB Leipzig geleerd moeten hebben.”

Na drie jaar op rij tweede te zijn geworden met Young Boys stapt Mvogo in 2017 voor 5 miljoen euro over naar RB Leipzig. BSC Young Boys wordt in de daaropvolgende drie seizoenen kampioen van Zwitserland, terwijl Mvogo bij Leipzig tot slechts vijf competitieduels komt in drie jaar. ,,Mvogo had erop gerekend eerste keeper te worden. Dat dit nog niet gelukt is, beschouwt hij denk ik als een enorme teleurstelling.”

Verdeeld over drie seizoenen komt de keeper uit Yaounde tot negentien wedstrijden in het eerste van RB Leipzig. Hij zit voornamelijk op de bank achter de Hongaarse goalie Péter Gulácsi, al komt hij in het seizoen 2018/2019 nog wel tot tien wedstrijden in de Europa League. In het Zwitserse nationale team komt hij in oktober 2018 tot twee interlands tegen IJsland en Qatar. Sinds het WK van een paar maanden eerder in Rusland zit hij steevast bij de selectie, maar Gladbach-keeper Yann Sommer blijft de eerste doelman.

Volledig scherm Yvon Mvogo . © AFP

Vertrouwen

Roger Schimdt heeft een enorm vertrouwen in de voor twee jaar gehuurde keeper. ,,Yvon is een geweldige keeper. Zijn start hier bij PSV is niet goed, maar we zijn ervan overtuigd dat hij nog gaat laten zien wat hij kan. Hij heeft in de eerste twee wedstrijden alle slechte dingen al laten zien voor dit seizoen, denk ik dan maar.”

Mvogo is met zijn 26 jaar op een leeftijd gekomen dat hij zijn potentie moet bevestigen en dus ziet Wuillemin zijn tijd bij PSV als een cruciale. ,,Ondanks dat Leipzig hem niet heeft willen verkopen, is het nu erop of eronder voor Mvogo. In Duitsland is hij niet geslaagd. Hij moet nu laten zien ook buiten Zwitserland te kunnen presteren.”