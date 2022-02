MVV spoort ‘racistische knapen’ op en deelt stadionverboden uit na spreekkoren in Dordrecht

,,Aan het einde van het duel FC Dordrecht-MVV Maastricht werd Dordrecht-speler Seydine N’Diaye geconfronteerd met racistische geluiden vanuit de MVV-tribune", laten de Limburgers in een reactie weten. ,,MVV is afgelopen nacht direct een uitgebreid onderzoek gestart en inmiddels zijn zaterdagochtend twee naar Dordrecht meegereisde jonge mannen in het vizier gekomen, die hier verantwoordelijk voor zijn. Maandag is er overleg tussen KNVB, MVV en het Openbaar Ministerie. Vanuit MVV krijgen deze twee knapen in ieder geval een stadionverbod.”

“’Wij tolereren geen enkele vorm van discriminatie’, zegt algemeen directeur Erik Noor, die zelf in de nacht van vrijdag op zaterdag direct betrokken was bij het onderzoek, op de website van MVV onder de kop Twee racistische knapen worden aangepakt. ‘Dergelijke mensen horen niet in een stadion thuis. Niet in Maastricht of in welke stad dan ook.’ Noor heeft zaterdag ook geprobeerd contact te krijgen met N’Diaye om namens MVV zijn excuses aan te bieden. Dat is nog niet gelukt.”