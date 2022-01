MVV wacht coronamaatregelen niet af en opent het stadion bij derby tegen VVV: ‘Bittere noodzaak’

Kapitale fout Justin Bijlow komt Feyenoord duur te staan tegen Vitesse

Arne Slot is als trainer tot veel in staat weten ze inmiddels in Rotterdam-Zuid. Alleen tegen Vitesse is de trainer van Feyenoord nog niet succesvol gebleken als hoofdtrainer. In de eredivisie won Slot zelfs nog nooit van de Arnhemmers en na de nederlaag in Arnhem eerder dit seizoen ging het ook in de Kuip weer mis: 0-1.

