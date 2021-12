Na Ajax is er nu ook bij PSV plots een échte concurrentiestrijd losgebroken

Door Maarten Wijffels



Wat een concurrentiestrijd doet met voetballers was gisteren mooi te zien in de wedstrijd van PSV tegen FC Utrecht. Bij een 4-1 voorsprong viel Noni Madueke in. Hij deed een kwartier lang álles om zelf ook nog op het scorebord te komen. Cody Gakpo, net als Madueke een tijdje geblesseerd geweest, ging juist vol op de pedalen in de beginopstelling. Na een achterstand leidde Gakpo PSV met een goal en een assist naar een 2-1 voorsprong. En achterin liep een speler als Mauro Júnior over van bewijsdrang en eerzucht. Hij heeft zijn tanden gezet in de linksbackpositie, waar Philipp Max ineens serieuze concurrentie heeft.