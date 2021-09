Na Ajax ook AZ: dit is waarom PSV nu ineens wel toppers weet te winnen

Podcast | ‘Het is wachten op de contract­ver­len­ging van Schmidt’

10 september Een nieuwe speelronde in de eredivisie staat weer op de rol. Daarbij is AZ - PSV de topper dit weekend. Al voelt het nog niet echt als een topwedstrijd door de seizoensstart van AZ. In deze AD Voetbalpodcast bespreken verslaggever Johan Inan en presentator Etienne Verhoeff dat duel, maar gaan ze ook uitgebreid in op Ajax.