Na Bruins beëindigt ook Fischer (32) zijn loopbaan bij Excelsior

Van de Looi voelt druk met Jong Oranje: ‘We moeten opstaan’

15:30 Bondscoach Erwin van de Looi beseft dat Jong Oranje zich in het tweede EK-duel met Jong Duitsland eigenlijk geen nederlaag meer kan permitteren. ,,Rust en vertrouwen in jezelf is goed, maar we moeten niet denken dat het wel even goed komt. We moeten opstaan.”