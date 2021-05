Na Klassieker is chagrijn inmiddels overal voelbaar bij Feyenoord

Door Mikos Gouka



Zo slecht als een week eerder tegen ADO Den Haag, nee zo slecht was het - uiteraard - niet. Maar dat kon ook niet gezien het gebodene in Den Haag. De 0-3 nederlaag paste gewoon weer naadloos in het rijtje nederlagen dat Ajax de rivaal uit Rotterdam doorgaans bezorgt in de Klassieker in de Kuip. En verlies was misschien ook wel ingecalculeerd door het gehavende en worstelende Feyenoord.



Los van de uitslag waren de Rotterdammers tegen Ajax vooral op zoek naar lichtpuntjes, momenten waaruit de aanhang kan concluderen dat het volgende week in de play-offs allemaal toch nog goed zal komen met hun club.