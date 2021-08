Na Lodeweges nu ook Henk Fraser met een geschreven briefje: romantisch, al ligt spiekgevaar op de loer

Door Dennis van Bergen



Hij was even de man met twee linkerhanden in een veel te grote bouwmarkt, Abdou Harroui, zondagmiddag tijdens FC Utrecht – Sparta. Daar stond-ie dan, een verfrommeld blaadje met aantekeningen voor zich houdend en met een blik die zijn ongemak verraadde. Wanhopig leek hij zich af te vragen in welk schap ze in hemelsnaam toch lagen, die verdraaide plintladdertjes. Pas achteraf volgde de verklaring voor de ruis op de lijn tussen hem en zijn coach Henk Fraser in de dug-out. De middenvelder van de Rotterdamse club had het briefje abusievelijk op zijn kop gehouden.