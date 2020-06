Na revolte zijn opstandige clubs weer terug in het hok

Door Maarten Wijffels



Een bedrag van zo’n 4 tot maximaal 8,1 miljoen euro. Dat gaan de Nederlandse profclubs de komende maanden onder elkaar verdelen aan steungeld. Het moet helpen het hoofd boven water te houden in crisistijd. Dat nieuws was het belangrijkste wapenfeit van de algemene vergadering gistermiddag in Zeist.



Maar in de beeldvorming blijft vooral iets anders hangen. Nog maar kortgeleden moest de KNVB een bijeenkomst als deze vrezen. Alle clubs bij elkaar, en een stemming over een groot onderwerp. Op 24 april ging dat faliekant mis en weten we het nog? In de weken erna riepen clubs op tot een revolte tegen de KNVB en tegen directeur betaald voetbal Eric Gudde in het bijzonder.