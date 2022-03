Na succesvolle test tegen Denemarken kan Oranje nu tegen Duitsland laten zien dat nieuwe speelwijze werkt

Oranje klopt Denemarken na voetbal­feest, Eriksen flitst bij terugkeer nationale ploeg

Op een vrolijke voetbalavond zette Oranje alvast de toon richting het WK in Qatar van komende winter. Nog niet alles ging goed in het nieuwe spelsysteem, maar bovenal was het spel tegen Denemarken fris, dynamisch en veelbelovend: 4-2.

10:22