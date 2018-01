Na ‘supertrotse’ Goppel kan ook Pinas aanbieding ADO verwachten

,,Wij zijn ervan overtuigd dat Thijmen een versterking is voor onze selectie'', aldus manager voetbalzaken Jeffrey van As. ,,Hij kwam binnen als een rustige jongen en ik dacht ‘daar geen we veel plezier aan beleven. Dat ging sneller dan ik verwacht had. Net als Mats en Shaquille zijn dit soort jongens heel belangrijk voor ons.''



Ook Groenendijk is zeer gecharmeerd van Goppel. ,,We houden van spelers met een bepaalde drive en dat heeft hij duidelijk’’, aldus de ADO-trainer. ,,Thijmen heeft een enorm loopvermogen en is op meerder posities aan de rechterkant inzetbaar. Hij geeft altijd honderd procent en investeert in zichzelf. Daarnaast is het een prettige jongen in de groep.''



Als het aan Groenendijk ligt, is Pinas de volgende die wordt vastgelegd. ,,Ook hij is een speler met een enorm potentieel. Hij heeft de flair die bij het huidige ADO past.''