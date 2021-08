Na voorbereiding vol tegenvallers zijn wonderen van Heerenveen niet te verwachten

AftellenDe voorbereiding van Heerenveen verliep niet naar wens. Vooral het uitvallen van Pawel Bochniewicz is een tegenvaller voor trainer Johnny Jansen. De Pool zou het elftal samen met Sven van Beek en doelman Erwin Mulder van achteruit moeten leiden, maar een knieblessure zorgt ervoor dat Bochniewicz dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie komt.

Door Frank Molema



Met vervanger Ibrahim Dresevic in het hart van de defensie wilden de Friezen zich afgelopen weekend testen voor de start van het seizoen vrijdag tegen Go Ahead Eagles, maar vanwege noodweer werd de wedstrijd gestaakt. En omdat de Italiaanse tegenstander Lecce een vliegtuig moest halen, kon het duel niet later op de avond worden uitgespeeld.

Wat in die ene helft oefenvoetbal wel opviel: Heerenveen is in balbezit nog steeds erg afhankelijk van Joey Veerman. De Volendammer passt, dribbelt, bepaalt het tempo en is ook nog eens gevaarlijk voor het doel. Er is nog steeds een reële kans dat hij vertrekt en dat Heerenveen zichzelf moet heruitvinden. Wellicht is daarin een rol weggelegd voor Tibor Halilovic, die wat meer vooruitgeschoven op het middenveld staat en het daar goed doet. Voor Siem de Jong, tegen Lecce vanwege een blessure niet van de partij, lijkt voorlopig geen plek te zijn.

Wonderen zijn van Heerenveen nog niet te verwachten. Ten opzichte van het tegenvallende vorige seizoen is niet veel veranderd en dus is een plek in de subtop niet realistisch. Waarschijnlijker is dat de Friezen zich mengen in de strijd om het laatste play-offsticket om Europees voetbal. De club heeft nog geen sportieve doelstelling uitgesproken.

Wel heeft het team zich op het eerste gezicht verbeterd op de rechtsbackpositie, waar aankoop Milan van Ewijk (ADO Den Haag) de plaats inneemt van Sherel Floranus. Ook wordt veel verwacht van Filip Stevanovic, huurling van Manchester City. Technisch manager Ferry de Haan hoopt de selectie nog te versterken, waarbij vooral de spitspositie de aandacht heeft. Henk Veerman heeft in de punt van de aanval geen concurrentie. Wat als naast Joey ook naamgenoot Henk onverhoopt wegvalt?

Speler om op te letten: Filip Stevanovic (18) Manchester City legde begin dit jaar miljoenen euro’s op tafel om het Servische talent Filip Stevanovic over te nemen van Partizan Belgrado. Dit en volgend seizoen moet hij zijn klasse laten zien bij Heerenveen, dat in de voorhoede wel wat extra creativiteit kan gebruiken. Stevanovic gaat waarschijnlijk aan de linkerkant spelen.

Volledig scherm Filip Stevanovic. © Pro Shots / Remko Kool