Na zege bij Ajax ziet Slot ADO als een grote uitdaging

De fans van de Haagse club hebben zaterdag gratis toegang tot het duel in Alkmaar. AZ wil ADO daarmee nogmaals bedanken voor de serie thuiswedstrijden die, na het instorten van een dakdeel in het eigen stadion, tijdens de eerste seizoenshelft in Den Haag gespeeld kon worden. ,,Volkomen terecht, heel normaal eigenlijk, maar ook heel mooi dat de clubleiding van AZ die geste heeft gemaakt”, zegt Slot.



,,Het was bijzonder hoe we daar ontvangen zijn. Enorm gastvrij, niet in de laatste plaats door hun trainer Alfons Groenendijk, die er nu helaas niet meer zit. Hij gaf ons alle ruimte en dacht met ons in alles mee om te zorgen dat we daar goed konden presteren. De ADO-fans zullen nu in groten getale aanwezig zijn bij deze wedstrijd, maar ik hoop dat onze supporters er weer voor gaan zorgen dat we een echt thuisgevoel ervaren.”