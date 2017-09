Naar de bios voor Gertrude Kuyt

De beste scène in de film: die waarin Gertrude heel hard 'KUT!' roept als Excelsior heeft gescoord op Woudestein. Eindelijk, denk je als kijker. Mag niet, kut roepen, foei, maar hartstochtelijk breekt Gertrude door het geconditioneerde beeld van haar hardwerkende voorbeeldman, levend voor de droom waarvan we de afloop al kennen.



Gertrude houdt zich niet aan welk script dan ook. Ze zegt gewoon hoe het is. Ze doet niet aan politiek correct. Ze leeft schitterend mee in de Kuip, of gewoon thuis, met de hele familie tijdens Ajax -Feyenoord. Ze let niet al te veel op de camera. Ze is bovenal fenomenaal zichzelf, in beeld gebracht op een manier die me sterk aan Zij gelooft in mij deed denken, de documentairefilm van John Appel uit 1999. Wat Rachel in die film is voor André Hazes, is Gertrude hier voor Dirk.