Naast Argentijn Bullaude ook target Bjørkan op tribune bij Feyenoord

De 24-jarige Noor Bjørkan was in het verleden vaker in beeld bij Feyenoord. Molde verkocht de speler in 2022 aan Hertha BSC en Feyenoord wil de speler nu huren van de Duitse club waar eerder ook al Javairo Dilrosun werd weggeplukt.

Dat Bjørkan naar de Kuip lijkt te gaan komen is opvallend. Met de Slowaak David Hancko, de Peruaan Marcos Lopez en de zelf opgeleide Quilindschy Hartman heeft Arne Slot drie spelers in de selectie die links achterin kunnen spelen. Bij Lopez is het idee wel in de Kuip dat hij langer zal nodig hebben om te wennen aan Nederland en het Nederlandse voetbal. De Peruaan ontbrak tegen Emmen in de selectie omdat hij in de oefenwedstrijd tegen Willem II midweeks een lichte blessure opliep.