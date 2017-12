NAC Breda geeft weer glans aan 'Avondje NAC'

NAC begon na de 2-1 overwinning van Roda JC op Heerenveen, eerder op de dag, als hekkensluiter aan het laatste eredivisieduel van speelronde veertien, terwijl Excelsior al weken comfortabel in de middenmoot vertoeft.



Door Tim Niemantsverdriet



Voor de Rotterdammers was het een uitgelezen moment om verder afstand te nemen van de degradatiestreep, met een mogelijk ontspannen tweede seizoenshelft in het vooruitzicht.





Maar de ploeg van Mitchell van der Gaag leek zich al bij de aftrap tevreden te stellen met een puntje tegen de dolende tegenstander (2 punten uit de laatste 7 duels). NAC mocht het spel maken en stond halverwege de wedstrijd terecht met 1-0 voor. Het doelpunt zelf was discutabel. Thierry Ambrose benutte een makkelijk gegeven penalty van Kevin Blom, nadat Milan Massop in het strafschopgebied Giovanni Korte licht had vastgehouden.



De Bredanaars hadden op dat moment al op voorsprong moeten staan, gezien de fraaie kansen die de thuisploeg had gekregen. Vooral een kunstig met zijn hak meegenomen poging van linksback Angeliño had een beter lot verdiend. En ook na de openingstreffer, in de 24ste minuut, bleef de thuisploeg het gevaarlijkst, met mogelijkheden voor Ambrose en Mounir El Allouchi.



Van de vaak zo degelijke defensie van Excelsior was in Breda niets te merken. Ook niet in de tweede helft. Dankzij een onnodige overtreding van Wout Faes, waarbij je je wel af kunt vragen of die binnen de zestien meter was, kreeg NAC zijn tweede strafschop van de wedstrijd. Opnieuw ging Ambrose voor de bal staan, en opnieuw schoot de spits raak.



Wankelen

Langzaam kreeg Excelsior wat grip op de wedstrijd, met een snel doelpunt als riante beloning. Mike van Duinen draaide weg bij zijn verdedigers en knalde droog de 2-1 binnen. Het zonder al teveel vertrouwen spelende NAC leek even te wankelen, maar sloeg met behulp van Ögmundur Kristinsson al snel weer toe. De doelman leek het schot van invaller Paolo Fernandes te keren, maar sloeg de bal in zijn eigen goal.



Excelsior zette in het vervolg nog wel aan, maar tot een aansluitingstreffer kwam het niet meer. En zo schuiven de ploegen onderaan de ranglijst weer wat dichter naar elkaar toe en moet ook Excelsior weer angstig omlaag gaan kijken.