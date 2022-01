NAC Breda slaat vlak voor tijd toe en gaat ten koste van PEC Zwolle naar kwartfinale

De derde thuiswedstrijd op rij in de beker, maar de tweede zonder publiek. Een troosteloos aanblik is het verlaten Rat Verlegh Stadion sowieso al. Maar het geelzwarte hart huilt als je denkt aan hoe mooi een bekeravondje in Breda kan zijn. Dat weten de supporters nog van de eerste ronde. Toen NAC na strafschoppen VVV-Venlo uitschakelde.

NAC had de achtste finale bereikt door boven zich uit te stijgen en eredivisionist FC Utrecht te verrassen. Grote man was (uiteraard) Thom Haye. De middenvelder was goed voor twee doelpunten en de assist op de winnende goal in blessuretijd (3-2). Dankzij hem stond NAC nu tegenover PEC Zwolle, de hekkensluiter van de eredivisie.

Haye

En hij was er gewoon nog bij, Haye. Ondanks zijn vertrekwens en de onderhandelingen die NAC voert met SC Heerenveen. Weer was hij belangrijk. De assist bij de gelijkmaker, intikker van Naoufal Bannis, was in de dertiende minuut van zijn voet. Daarmee werd de vroege voorsprong van PEC (Mustafa Saymak schoot al in de vijfde minuut raak) teniet gedaan.

Olij

Ook de andere uitblinker bij NAC vervulde weer een hoofdrol. Bij de vroege 0-1 was Nick Olij kansloos, maar in het vervolg van de eerste helft toonde hij zijn waarde. Twee keer dook Gervane Kastaneer voor zijn neus op, twee keer maakte de doelman zich goed breed en bracht redding. Bij een derde gevaar haalde Moreno Rutten de bal van de lijn. PEC was de gevaarlijkste ploeg.

Edwin de Graaf had ervoor gekozen om zijn elftal niet te wijzigen. Hij zag voor het bekerduel een hoop spelers terugkeren na een coronabesmetting (alleen Ralf Seuntjens ontbrak nog van dat groepje), maar hield vast aan de elf die FC Volendam op een gelijkspel hielden. Dus met Sabir Agougil en Vieiri Kotzebue. Maar die wisselde hij na een klein uur toen hij zag dat NAC het moeilijk had.

Veel ruimte

NAC moest verdedigen, maar in de omschakeling was er veel ruimte. Daaruit ontstond de grootste kans. Haye zette een aanval zelf op, passeerde twee man en bood Bannis de kans om zijn tweede te maken na 62 minuten. Maar de spits faalde en schoot over.

Het leek vervolgens uit te draaien op verlenging, maar daar stak Kaj de Rooij een stokje voor. Haye stuurde invaller Odysseus Velanas diep en de middenvelder legde de bal panklaar voor de vleugelspeler. Zes minuten voor tijd stond het zo 2-1.

In de slotminuten probeerde PEC Zwolle het nog wel, maar hield de verdediging dapper stand. Zo staat cupfighter NAC in de kwartfinale. Daarin wacht een uitwedstrijd tegen RKC, NEC, PSV/Telstar of Ajax/Excelsior Maasluis.

