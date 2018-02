NAC dankzij Te Vrede naar verdiend gelijkspel

Door Sander de Vries



Secondelang zag je hem al wijzen in het strafschopgebied. Daar, precies tussen het centrale verdedigingsduo van NAC Breda in, wilde Mimoun Mahi de bal hebben van Django Warmerdam. De voorzet van de linksback was op maat, maar het was NAC-captain Pablo Marí die de bal in de verre hoek achter zijn eigen doelman werkte: 1-0.



Wat volgde: een zeldzame uitbarsting van vreugde in het stadion, waar de supporters dit seizoen zo vaak tussen hoop en vrees op de tribunes zitten. Vanavond was dat niet anders, in een wedstrijd die weliswaar spannend was, maar bovenal een aaneenschakeling van nervositeit, verkeerde passes, miscommunicaties en onbegrepen acties.



Neem alleen al dat moment, aan het einde van de eerste helft. Woedend waren ze, Samir Memisevic en Sergio Padt, trainer Ernest Faber en de supporters - ja wie eigenlijk niet? Ongehinderd mocht Lucas Schoofs doorlopen richting het doel van Groningen, maar doordat de middenvelder van NAC de bal niet goed raakte bleef Groningen een tegentreffer bespaard. Meteen na rust: een identieke situatie, maar nu redde Padt op een schot van Thierry Ambrose.



Het waren collectieve schreeuwen van schrik, van angst, van wanhoop misschien ook wel. Wat stond de druk er vanvond vol op voor FC Groningen, verkerend in de wetenschap dat een nederlaag de club in degradatiezorgen zou duwen. Zeker met het oog op het zware programma van de komende weken, móest het duel met NAC simpelweg worden gewonnen.



Mooi om te zien is wel dat de achterban in Groningen zich in sportief donkere dagen massaal achter de club schaart. Vol hing de noordelijke stad afgelopen week met aanmoedigende spandoeken en posters, om vrijdagavond vooral naar het stadion te gaan. De strekking: het is nu of nooit. En ja, sinds lange tijd zat het weer eens goed vol in Groningen - al was dat natuurlijk ook een gevolg van de ruim 6000 kaarten die door de club waren weggegeven. 'Crisis ten top, kaarten voor nop', deelden de supporters met een spandoek dan ook een vileine sneer uit.



Voorlopig is die crisis nog niet bezworen voor de ploeg van Ernest Faber. Lang was de eerste thuisoverwinning voor Groningen dit kalenderjaar in zicht, tot Mitchell te Vrede met een knappe rebound vlak voor tijd anders besliste: 1-1.