NAC-directeur Eisenga over ontslag Brood: ‘Weinig vertrouwen en geen chemie met spelers’

,,We zagen te weinig aanknopingspunten om met elkaar verder te gaan.” Dat zegt algemeen directeur Luuc Eisenga in een eerste reactie na het ontslag van trainer Ruud Brood op oudjaarsdag. ,,Het was een professioneel en zakelijk gesprek.”

Eisenga: ,,Vanuit de spelersgroep was er weinig vertrouwen, de chemie ontbrak met de trainer. We hebben individueel uitvoerig gesproken met meerdere spelers én met de verschillende stakeholders van de club.”

De vraag is waarom er niet voor gekozen is om Brood meteen na de laatste wedstrijd voor de winterstop, zondag 22 december tegen FC Dordrecht, uit zijn functie te ontheffen. ,,Een paar dingen komen samen”, zegt Eisenga. ,,Vanuit de bestuurlijke laag (raad van commissarissen, red.) moest er een consensus zijn. De agenda’s moeten vervolgens worden afgestemd, de kerstperiode is een vervelende periode en we wilden het nieuws face-to-face vertellen en niet telefonisch overbrengen.”

Volgens Eisenga ‘respecteert NAC de contractuele afspraken’ met Brood en zijn voormalig assistent Regillio Vrede. De club kan echter niets zeggen over de inhoud. De afkoopsom voor het tweetal heeft geen invloed op de versterkingen die de club deze winter wil halen. ,,Dat heeft niet direct verband met elkaar.”

In de zoektocht naar een nieuwe trainer trekt Eisenga samen met technisch directeur Tom Van Den Abbeele op. ,,Tom en ik gaan erover en we klankborden met de rvc. Een van de speerpunten is dat de nieuwe trainer spelers ontwikkelt en individueel beter maakt, ten tweede is communicatie een belangrijk aspect.”

Brood