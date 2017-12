NAC-directeur over afketsen koop stadion: 'Een mokerslag'

NAC-directeur Justin Goetzee is zwaar teleurgesteld. ,,Dit is een mokerslag. De aankoop van het stadion om op die manier de huurkosten te kunnen verlagen was een kans die je niet snel krijgt. Helaas gaat het niet door. Echt ontzettend jammer.''

Er hadden zich zes gegadigden gemeld om het stadion dat de gemeente in 2003 voor 15 miljoen euro van NAC had gekocht, over te nemen. Een van de gegadigden was de club zelf. De drie grootaandeelhouders van NAC, Wim van Aalst, Rob van Weelde en Paul Burema wilden via een stichting het stadion kopen. De andere gegadigden waren onder andere een cateringbedrijf en een vastgoedonderneming.

De gemeente die het stadion in 2003 voor 15 miljoen euro van de club kocht om NAC voor een faillisement te behouden, wil niet zeggen wat ze minimaal voor het stadion wilde hebben. Alleen dat het verschil tussen het gewenste minimum-bedrag en wat er is geboden enorm is.

'Jammer'

Verantwoordelijk wethouder Alfred Arbouw noemt het 'jammer' dat het niet is gelukt. De gemeente wil al langer van het stadion af om een wat meer zakelijke relatie met de club te krijgen. Die relatie is nu te zeer verstrengeld, vindt de gemeenteraad.

Arbouw kondigde aan met NAC in gesprek te willen over een nieuw huurcontract voor het gebruik van het stadion. NAC betaalt daar nu een kleine miljoen euro per jaar voor. Uiterlijk 1 juli volgend jaar moet er een nieuw contract liggen. Daarbij wordt ook het groot onderhoud van het stadion betrokken.