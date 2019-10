NAC kegelt FC Emmen op heet avondje uit bekertoernooi

Het Rat Verlegh Stadion werd dinsdag even omgedoopt tot het Stanislaw Maczek Stadion, in verband met het 75-jarige jubileum van de Bredase bevrijding. Onder leiding van de Poolse generaal Stanislaw Maczek maakte de Eerste Poolse Pantserdivisie een einde aan de Tweede Wereldoorlog in Breda. Supportersgroep Breda Loco’s eerde de stadshelden met een gigantisch spandoek, dat driehonderd namen weergaf van gesneuvelde bevrijders.

Tijdens de gedenkwaardige avond koos trainer Ruud Brood voor drie wijzigingen ten opzichte van het duel in Kerkrade met Roda JC, van afgelopen vrijdag. Andrija Filipovic ging de linkerflank bestrijken met achter zich Jethro Mashart. Het tweetal verving Javier Noblejas en Luka Ilic. Ook smaakmaker Huseyin Dogan werd, in verband met zijn eerder spierblessures, aan de kant gehouden. Zo kon Finn Stokkers na weken weer eens in de basiself beginnen.

Charge

Na de - door het spandoek ingeleide - schitterende opkomst begonnen beide ploegen ietwat tam aan het bekerduel, dat duidelijk los moest komen. Al ging Jethro Mashart na zeven minuten over de schreef. De linksachter ontsnapte na een charge op opponent Glenn Bijl, waarin zijn schoen akelig hard op de enkel van de Emmen-speler werd gedrukt, aan een rode kaart. Arbiter Danny Makkelie streek echter over zijn hart en liet de grillige linksback ermee weg komen.

Volledig scherm FC Emmen kwam nog wel tweemaal op gelijke hoogte, maar moest uiteindelijk toch het hoofd buigen. © BSR Agency

Hoewel NAC in de openingsfase initiatief durfde te nemen, kon het nauwelijks gevaar stichten. De gretige Filipovic was nog de meest bezige bij, door veelvuldig van zijn uitstekende linkerbeen gebruik te maken en de bal enige malen voor het vijandelijke doel te slingeren. Onder meer Stokkers en Othmane Boussaid kwamen echter neus- en voetlengtes tekort.

Topscorer Van Hooijdonk bleek nog maar eens degene die het welletjes vond. De aanvalsleider testte eerst tevergeefs doelman Dennis Telgenkamp met een vrije trap, waarna het enkele minuten later wél raak was. Op prachtige wijze schoot het kind van de club zijn zesde seizoenstreffer in de bovenhoek. Al was het vooral Ivan Ilic die de handen op elkaar kreeg voor het voorwerk. De Serviër slalomde in de 31ste minuut als een Olympische alpineskiër magistraal door de Drentse defensie en vond zijn koelbloedige spits: 1-0.

Het bleek een startsein voor een offensief. Van Hooijdonk probeerde het nog maar eens, maar schoot rakelings naast. Filipovic strandde op het houtwerk, terwijl een poging van Boussaid van de lijn gehaald werd. Vlot combinerend sneden de Bredanaars door het hart van de Emmense defensie, zonder afstand te nemen. Met als resultaat het bdeksel op de neus. Uit de eerste serieuze aanval van de gasten werd Olij in twee instanties meteen geklopt. Na een uitstekende reflex van de goalie was het Michael Chacón die de eredivisionist met opgeheven hoofd de rust in liet gaan: 1-1.

De tweede helft ging vurig van start. Olij moest als eerste ingrijpen na een mogelijkheid van Slagveer, maar was adequaat op zijn post. Enkele minuten later werd het enthousiasme van Filipovic beloond. De uitblinker vond via een vrije trap het hoofd van zijn aanvoerder Roger Riera, die het cadeautje in de 54ste minuut uitpakte en NAC opnieuw op voorsprong zette: 2-1. Vreugde van korte duur, want nog geen zes minuten later werkten de Emmenaren die achterstand weer weg. Mashart greep niet in bij een voorzet en Colin Rösler zag de lepe Michael de Leeuw (uit Dongen) over het hoofd. Die liet het uitgelezen kansje niet aan zich voorbij gaan: 2-2.

Doorzetten

Het duel ontpopte zich tot een echt bekergevecht. In de 74ste minuut was aan doorzetten van Van Hooijdonk te danken dat NAC een hoekschop mocht nemen. In tweede instantie kon de geplaagde Stokkers eindelijk weer eens zijn waarde bewijzen. Via een prima voorzet van Boussaid knikte de bekritiseerde aanvaller raak: 3-2. In de slotfase trachtte FC Emmen nog een verlenging af te dwingen, maar onder leiding van aanvoerder Riera hield NAC de defensie potdicht. Zo schakelden de Bredanaars een eredivisionist en gaat het zichzelf terugzien tijdens de loting voor de volgende ronde.