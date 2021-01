NAC legt zich neer bij play-offs: ‘Iedereen is slim genoeg om te zien dat het gat heel groot is’

Met een zucht in zijn stem vertelt Moreno Rutten dat in de kleedkamer met berusting is neergedaald dat NAC zich moet richten op de play-offs van de Keuken Kampioen Divisie in het tweede deel van mei. ,,Iedereen is realistisch en slim genoeg om te zien dat het gat heel groot is. De knop moet om. Ontzettend vervelend om het uit te spreken, het is wel de realiteit. Ik zie de kwaliteiten van de andere ploegen, die gaan dat niet weggeven."