NAC richt alle pijlen op Ton Lokhoff als technisch directeur

Vandaag wordt Lokhof verwacht op de trainingsaccommodatie van NAC in Zundert en op het complex van amateurclub Boeimeer, waar de NAC-jeugd gekneed wordt. Daar voert de icoon van de club (hij was er tien seizoenen speler en twee jaar trainer) gesprekken met trainer Maurice Steijn en hoofd jeugdopleiding Eric Hellemons.



Lokhoff is momenteel voor het zevende seizoen werkzaam als trainer van het belofteteam van VfL Wolfsburg. Het is niet ondenkbaar dat Lokhoff, in goed overleg met de Duitse Bundesligaclub, een paar maanden eerder vertrekt.