NAC sluit na Lurling ook Penders in de armen

De oud-verdediger, hij speelde 305 wedstrijden namens NAC, zwaaide in mei 2011 af als voetballer. In het eerste decennium van deze eeuw maakte Penders de Bredase gloriejaren mee met een derde, vierde, zesde, achtste en negende plaats in de eredivisie. Drie keer haalde hij met de Parel van het Zuiden Europees voetbal (2003, 2008 en 2009) en vier keer reikte Penders tot de halve finale van de KNVB-beker. Dat hij met NAC nimmer doordrong tot de finale in De Kuip, is zijn grootste sportieve teleurstelling.