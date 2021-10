NAC-spits Seuntjens haalt arbiter Nijhuis door het slijk na afgekeurde goal: ‘We zijn genaaid’

Nee, Seuntjens was niet te spreken over het optreden van Nijhuis. ,,Hij laat alles doorgaan", hekelde de NAC-aanvaller het optreden van de arbiter ook in De Stem. ,,Ik zit onder de krassen. Dat laat ik aan hem zien en dan zegt hij: Ja, is goed. Vervolgens fluit hij nergens voor. Het is een groot schandaal wat hij heeft gedaan. Als een scheidsrechter van 24 jaar dit doet, wordt hij volgende week naar de hoofdklasse gestuurd. Maar hij zal wel in de eredivisie fluiten. Ik ben benieuwd wat Dick van Egmond (scheidsrechtersbaas, red.) gaat doen.”