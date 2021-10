NAC-spits Seuntjens moet vrezen voor schorsing na kritiek op Nijhuis: ‘Excuses voor mijn taalgebruik’

VideoNAC-spits Ralf Seuntjens liet gisteravond na het verloren duel met Volendam (1-0) geen spaan heel van arbiter Bas Nijhuis. De routinier was gekrenkt dat de scheidsrechter uit Twente vroeg in de tweede helft een treffer van de ‘Seun of God’ had afgekeurd. ,,Als een scheidsrechter van 24 jaar dit doet, wordt hij volgende week naar de hoofdklasse gestuurd", spuwde Seuntjens zijn gal in BN/De Stem .

Nee, Seuntjens was niet te spreken over het optreden van Nijhuis. ,,Hij laat alles doorgaan", hekelde de NAC-aanvaller het optreden van de arbiter ook in De Stem. ,,Ik zit onder de krassen. Dat laat ik aan hem zien en dan zegt hij: Ja, is goed. Vervolgens fluit hij nergens voor. Het is een groot schandaal wat hij heeft gedaan. Als een scheidsrechter van 24 jaar dit doet, wordt hij volgende week naar de hoofdklasse gestuurd. Maar hij zal wel in de eredivisie fluiten. Ik ben benieuwd wat Dick van Egmond (scheidsrechtersbaas, red.) gaat doen.”

Vooral het afkeuren van zijn treffer leidde tot grote woede bij Seuntjens. Hij kopte buiten het vijfmetergebied raak en leek Volendam-doelman Filip Stankovic niet te hinderen. Nijhuis keurde de goal op advies van zijn grensrechter toch af. ,,Vieiri (Kotzebue) geeft de bal voor, iemand kopt de bal omhoog. Buiten het vijfmetergebied ga ik richting de bal en blijf met beide voeten op de grond. Dat is volgens mij een criterium. De bal valt op mijn achterhoofd binnen. De grensrechter die veertig meter en vier spelers voor zich heeft staan, zegt er wat van. Nijhuis keurt de goal eerst goed. Daarna vlagt hij hem af en is Nijhuis niet meer aanspreekbaar. Kan je hem niet benaderen. Vervelend. Irritant. Het is gewoon een schande.”



Seuntjens heeft Nijhuis niet meer gesproken. ,,Nee, hij zit veilig in zijn kleedkamer.”

Excuses richting Nijhuis

Seuntjens bood vandaag zijn excuses aan richting Nijhuis met een videoboodschap op het Twitterkanaal van NAC. ,,Gisteren in de emotie dingen geroepen die ik niet had moeten zeggen. Nog steeds vind ik het wel een zuiver doelpunt, maar daar gaan we het niet over eens worden. Mijn excuses voor mijn taalgebruik. Ik hoop dat we er nu lekker een streep onder kunnen zetten. Op naar vrijdag en in het vervolg schudden wij elkaar de hand. We hebben elkaar ook op Instagram, dus no hard feelings vanuit mijn kant. We zien elkaar, groetjes.”

Ondanks de excuses van Seuntjens is de KNVB inmiddels een onderzoek naar de uitspraken van de spits van NAC, die dus moet vrezen voor een schorsing.

Volledig scherm Het veelbesproken moment: doelman Filip Stankovic in duel met Ralf Seuntjens. © Remko Kool/Pro Shots

